La despoblación, a escena

Después de diez años sin representaciones teatrales propias en Oliana, un grupo de jóvenes de la localidad y de pueblos cercanos ha recuperado la tradición escénica interpretando Tocats pel temps, que pone sobre la mesa la evolución de los municipios rurales del Pirineo. El fin de semana los vecinos pudieron asistir a la última de las cuatro representaciones de la obra de teatro musical. Con una asistencia de 500 personas, el colectivo aseguró ayer que la obra ha sido un éxito y explicó que tras de no haber podido acoger a todo el público interesado, las funciones se repetirán a finales de año. La composición musical y el guion, creación original de Èric Bach Marquès y Judit Pujol Odén, confrontan estilos de vida entre diferentes generaciones. Contextualizado entre la década de los 60 y la actualidad, la obra habla de la despoblación, de la vida en el campo y de la evolución de la sociedad. Los personajes, a partir de su cotidianidad, ponen en evidencia cambios sociales, geográficos y tecnológicos.

El objetivo de la obra es fortalecer la cultura del Pirineo y acercar la historia y el patrimonio local al público. Por ello, la representación habla de escuelas rurales, de trementinaires, de creencias, de gastronomía. Todo ello, utilizando el lenguaje local, propio de la zona, y adecuado a la época de los personajes. El archivo comarcal ha grabado las funciones al ser un proyecto de recuperación de la memoria histórica.