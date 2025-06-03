Nace el certamen de ornitología Punto Pirineo

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los bosques, riberas, campas y montañas de Bonansa, Montanuy y Sopeira serán del 13 al 15 de junio el escenario de la primera edición del festival ornitológico Punto Pirineos, cuya programación incluye paseos guiados, sesiones de avistamiento de grandes rapaces, talleres de fotografía especializada y de construcción de cajas nido y, también, una experiencia de anillamiento científico de pájaros. El certamen comienza el viernes 13 de junio con un paseo de bienvenida e interpretación de aves guiado por Roger Gras en el bosque de Pegá, en Bonansa, donde se pueden avistar picapinos, herrerillos y camachuelos. El sábado habrá una observación de rapaces como quebrantahuesos, buitres leonados y alimoches desde el Hide de Bonansa Activa y un taller práctico de fotografía de naturaleza en Montanuy con el profesional Pedro Montaner.