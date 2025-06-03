Titiriteros sin fronteras

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

“Siempre intentamos tener un par de compañías de otros países; más es difícil, y este año tenemos cinco”, explica Eva Paricio, de Los Titiriteros de Binéfar, encargados de la dirección artística de Imaginaria, el festival de títeres y de imagen en movimiento de la capital literana, que llega a su décimosegunda edición con una amplia presencia de artistas y compañías extranjeras: los brasileños Chico Simoes y Ana Gobel, los franceses Pelele, los italianos Gorivago e Rondella y los mexicanos Mondomeraki. “Compañías de todo el mundo nos dicen que quieren venir”, anota.

Completan el cartel, que incluye 30 espectáculos y exposiciones de hoy al domingo, varios grupos del país y algunos del resto del Estado, como las tres payasas valencianas de Jimena Cavalletti con su espectáculo B.O.B.A.S. “Iban a venir el año pasado, pero no pudieron. Y dijeron que este año no se lo podían perder”, señala Paricio.

El programa incluye títeres para niños y adultos y varias aportaciones del grupo local, como el espectáculo La quebranta, con la cantante madrileña Alondra Bentley, que solo han interpretado en cuatro ocasiones, o una mezcla de cata artística y opereta (entradas agotadas) en la que títeres y cantantes líricas comparten escenario.

“Van a poderse ver varias propuestas que han estado en los grandes festivales”, añade.