Feria de proyectos novedosos hechos por alumnos

El Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell fue escenario el pasado viernes de la Feria FAIG (Fem Aprenentatge i Innovació amb Garanties), una iniciativa del departamento de Educación que promueve el aprendizaje basado en proyectos y el trabajo competencial en las escuelas catalanas. Durante la jornada, se presentaron 11 proyectos educativos desarrollados por alumnado de diferentes centros de la demarcación, que mostraron cómo se puede aprender conectando los contenidos curriculares con retos reales y significativos. Entre los trabajos expuestos estaban Què m’agradaria construir que ajudés a millorar el món?, de los alumnos de tercero de primaria de la Escola Francesco Tonucci de Lleida o Com es vivia l’amor a l’edat mitjana?, realizado por estudiantes de primero de ESO del Institut Salt del Duran de Mollerussa.

La feria no solo fue un espacio para compartir experiencias, sino también una oportunidad para que familias, docentes y agentes educativos del territorio conocieran de cerca el impacto del trabajo por proyectos en el aprendizaje y el desarrollo competencial del alumnado.

En total, se llevarán a cabo una docena de ferias FAIG por todo el territorio catalán, con la participación de 146 centros educativos.