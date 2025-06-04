Gósol, ¿en Lleida o en Barcelona? El municipio hará una consulta para que los vecinos lo decidan

El alcalde de Gósol, Rafel López, ha anunciado a los vecinos (poco más de 200) que entre finales de octubre y principios de noviembre convocará una consulta para que decidan si la localidad, única de la comarca del Berguedà que pertenece a la provincia de Lleida, abandona Ponent para formar parte de Barcelona.

López afirmó que preveía la consulta para esta primavera pero ha decidido posponerla por su complejidad. Si bien la legislación no permite que esta consulta sea vinculante, el consistorio se ha comprometido a respetar el resultado. En 2023, pocos meses después de acceder a la alcaldía, el edil ya planteó el cambio de provincia como una cuestión de mandato.

Joan Talarn, president de la Diputació, a Gósol el 2023. - DIPUTACIÓ

El camino se prevé difícil porque la reubicación de Gósol implica modificar el mapa provincial de 1833, avalado por la Constitución, y requiere que se apruebe por ley Orgánica, con mayoría cualificada de los 350 diputados del Congreso.

El geógrafo Jesús Burgeño, autor de la Història del Mapa Municipal de Catalunya, explicó que el cambio de provincia tiene un antecedente en el municipio de Gátova, que pasó de Castelló a València por ley Orgánica en 1995.

En cambio, en Catalunya sí se han dado varios casos de cambio de comarca, entre otros, los de Torà y Biosca (de la Segarra al Solsonès). Sin embargo, este trámite requiere solo el aval del Parlament. Burgeño señaló que Gósol siempre ha estado en Lleida y con “perspectiva” fue una decisión “claramente contraria a la voluntad” del pueblo.

Una hipótesis señala que el municipio mira de forma natural hacia el Solsonès pero las conexiones ferroviarias lo inclinaron hacia el Berguedà. La Diputación dijo que no será “un obstáculo” si la mayoría decide irse y recordó que desde hace dos años aportan ayudas que no reciben de consells de Lleida.

LAS CLAVES