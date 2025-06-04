Investigado por tocamientos a una octogenaria en Sant Guim de Freixenet

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra han abierto diligencias penales por un delito de agresión sexual contra un vecino de Sant Guim de Freixenet de 58 años, después de que una octogenaria de la localidad le denunciara por tocamientos. Los hechos habrían tenido lugar el 25 de mayo, según avanzó El Caso y confirmó este periódico. La policía catalana tomó declaración al individuo y ha remitido el caso a los juzgados de Cervera. Los supuestos abusos tuvieron lugar cuando la mujer, de 83 años, accedió al ascensor de su domicilio y el investigado entró detrás de ella. Una vez allí le habría hecho tocamientos en los pechos y comentarios de cariz sexual, según el digital.

La mujer, según consta en la denuncia, le pidió que la dejara en paz, que era muy mayor. El hombre, supuestamente, siguió con los tocamientos. La denunciante consiguió salir del ascensor y avisar a sus nietos. Trasello, interpuso una denuncia. Al tratarse de un vecino, la mujer pudo identificar al presunto agresor. Los Mossos d’Esquadra citaron al sospechoso en comisaría donde, tras ser informado de la investigación y la denuncia, fue puesto en libertad, en espera de ser citado ante el juzgado, algo que ocurrió este lunes.

Sin medidas cautelares

Denunciante y denunciado comparecieron ante el juez que investiga el caso, en una causa que se investiga por un delito de agresión sexual.

La mujer solicitó que se aplicaran medidas cautelares pero el magistrado no acordó ninguna, por lo que el investigado está libre con cargos. Fuentes de la familia de la mujer aseguran al citado digital que la mujer vive con miedo de encontrarse de nuevo con el individuo. Por su parte, el ayuntamiento es conocedor del caso y ha activado los Servicios Sociales, aunque no quiso hacer más declaraciones porque es un tema que investigan los Mossos y que está judicializado. Los delitos contra la libertad sexual aumentaron un 14,6% el año pasado en Lleida respecto al año anterior, de 268 a 307 casos, según el Balance de Criminalidad del ministerio del Interior. Esto supone seis casos semanales de media. Hubo 133 denuncias por agresiones sexuales con penetración, un 26,7% más que en 2023 (105), y 174 por otros delitos sexuales (tocamientos y acoso, entre otros), de los que en 2023 hubo 163 casos (un aumento del 6,7%).