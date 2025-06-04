La escuela crea una ‘gegantona’ dedicada a Maria-Mercè Marçal

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La Fiesta Mayor de Ivars d’Urgell, a celebrar del 6 al 9 de junio, incluirá la presentación de dos nuevas figuras festivas que se suman al imaginario popular del municipio: el gigante L’Anguila, inspirado en el Estany d’Ivars i Vila-sana, y la gegantona dedicada a la poeta Maria-Mercè Marçal, que nace de un proyecto de la escuela de primaria Mare de Déu de l’Horta. Será durante la jornada inaugural e incluirá un pasacalle que atravesará diferentes calles y plazas. La celebración incluirá también otros actos, como el pregón de fiestas a cargo de Ramon Gil, de Cal Gil. También habrá música el sábado al anochecer en La Pista, a cargo de los grupos Ambauka, Zetak y Jet Lag. Pondrá fin a la velada una sesión musical del DJ Luara Bearka.

Por otra parte, el grupo de teatro El Sindicat ya ha iniciado las representaciones teatralizadas en el edificio de Cal Sant. Van dirigidas a grupos reducidos que pueden descubrir los secretos y misterios que albergan las habitaciones de este histórico edificio, ya de titularidad municipal, que fue propiedad del Marqués de Cruïlles en el siglo XVIII.

Las representaciones son en fin de semana y las entradas se pueden reservar a través de email: associaciolosindicat@gmail.com.