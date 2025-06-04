Los vecinos ya utilizan el nuevo carril bici

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El municipio de El Palau d’Anglesola aprovechó la celebración del Día Mundial de la Bicicleta para estrenar su nuevo carril bici. Participaron en el acto representantes de dos de los colectivos que lo usarán: por una parte, los estudiantes del colegio de primaria Arnau Berenguer, y por otro, usuarios de la residencia Ca La Cileta. Todos llevaron a cabo un recorrido a través del trazado del carril bici, que discurre principalmente por la céntrica calle Urgell, el polígono industrial, el parque de los Derechos de la Infancia y la zona deportiva y educativa local.

El acto tuvo como padrinos a Àlex Mases y Xavier Acosta en representación de la Catigat, la pedalada popular que anualmente se celebra en municipios del Pla d’Urgell y que en esta última edición tuvo como sede el pueblo de Ivars d’Urgell.