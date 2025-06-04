Un ganadero denuncia que un toro le atacó en la Vall de Cardós

Un ganadero de la Vall de Cardós denunció el pasado viernes ante los Agentes Rurales del área del Pirineo que un toro intentó embestirle en la zona de las bordas de Perafita, en la montaña de Peracalç. Explicó que el pasado miércoles subió hasta las bordas, donde tiene a su rebaño de vacas pastando, cuando fue sorprendido por el animal, aunque pudo protegerse detrás de una borda y no llegó a tocarle. El ganadero denuncia que el animal no está identificado y “es un peligro porque está muy nervioso, por lo que puede ocasionar daños a aquellos que se le acerquen”, explicó. El animal pasta en unas fincas comunales que el consistorio de la Vall de Cardós tiene arrendadas a otro ganadero.

Fuentes de los Agentes Rurales del Pirineo, que han abierto una investigación, confirmaron la denuncia del ganadero y apuntaron que el lunes por la tarde se desplazaron hasta la zona de Perafita con el propietario del astado para comprobar si el animal, de avanzada edad, se mostraba agresivo. Las mismas fuentes apuntaron que se encontraron al toro “tranquilo” pudiéndose acercar hasta él y que en ningún momento “se mostró agresivo o intentó atacar o embestir a los allí presentes”. No obstante, no descartaron que el día del supuesto ataque al ganadero el astado estuviese nervioso al coincidir con días de tormentas. En cualquier caso, los Agentes Rurales harán un seguimiento del animal, que de momento permanecerá en la montaña cerca de las bordas de Perafita, al no mostrar más signos de agresividad. Los Agentes Rurales añadieron que el titular del animal no descartaba retirarlo de la zona de pasto si el toro fuese un peligro.

Precisamente, el pasado fin de semana una vaca embistió en la N-230 en Bossòst a un mosso d’esquadra que iba a apartar al animal de la vía ya que ponía en riesgo la seguridad en el tráfico. El agente intentó apartar al animal y este lo embistió y le desplazó unos dos metros. A consecuencia del golpe y de la caída, el mosso sufrió heridas leves, principalmente rozaduras. La presencia de animales cerca de carreteras o alta montaña han provocado varios accidentes en el Pirineo.