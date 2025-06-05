Balaguer pide que el refugio de animales sea comarcal y la Noguera descarta invertir en él

“En estos momentos el refugio de animales de Balaguer ha llegado a su capacidad máxima y ello nos obligó el viernes a suspender temporalmente la recogida de nuevos animales. La recogida y atención requiere de unos recursos y de unas instalaciones que superan el ámbito local, por lo que consideramos oportuna la implicación del consell de la Noguera”. Así lo afirmó la alcaldesa de Balaguer, Lorena González, que pide la implicación directa del ente comarcal para una colaboración “económica estable y estructural”, que permita ampliar y mejorar las instalaciones actuales, contratar o reforzar más personal, articular mecanismos de corresponsabilidad con los municipios y llevar a cabo campañas comarcales de sensibilización, esterilización y fomento de la adopción de animales.

Según González, durante el último años se ha hecho esta petición al consell en varias ocasiones. Incluso a finales de 2024 se negoció cómo asumir la gestión y los costes del refugio. No obstante, el presidente del consell de la Noguera, Miquel Plensa, explicó ayer que de momento descartan invertir en un equipamiento municipal “que ya está lleno”. Añadió que el ente comarcal analiza otras posibilidades para disponer de un equipamiento comarcal, sin poder concretar cuál, aunque sí valoró la posibilidad de colaborar con la Paeria de Balaguer con campañas dirigidas a la ciudadanía sobre la importancia de de la adopción responsable y el respeto a los animales. A finales del año pasado, el consell se planteó si aprovechar y ampliar las instalaciones de Balaguer o las de Foradada, gestionadas por una protectora, para disponer de un servicio comarcal, así como la correspondiente dotación presupuestaria y la colaboración con asociaciones y protectoras para la gestión del futuro centro.

“Es un problema grave para los ayuntamientos y debemos encontrar una solución que beneficie a todos”, dijo Plensa. Por su parte, la alcaldesa de Balaguer recordó que la Paeria ya ha puesto a disposición del ente comarcal el refugio de la capital de la Noguera, que está sobrepasado, con el fin de poder aprovecharlo y ampliarlo. “Este equipamiento actúa en la práctica como centro de recogida y acogida, asumiendo situaciones que se generan en otros municipios” dijo González. Asimismo, insistió que se hace un servicio que, pese a ser gestionado y financiado íntegramente por Balaguer, está afrontando una demanda que supera sus capacidad y competencias locales. Añadió que el aumento de animales detectados en la Noguera supone tanto un problema de salud pública como de convivencia, e incluso de seguridad.

Muchos refugios y protectoras de animales de Lleida se encuentran desbordados y no pueden asumir más animales. Sobreviven gracias a voluntariados y colaboraciones, que acogen animales de manera temporal, entre otras medidas.

La gestión, en manos de una empresa y voluntarios

El refugio de animales de Balaguer, en la zona del Pla del Casat, es municipal y la Paeria contrató a una empresa para llevar la gestión y las entradas de los animales al recinto. Asimismo, mantiene un convenio con la Asociación Aglà para gestionar adopciones y salidas de animales. “El problema es que no se adoptan animales y el número de entradas es continuo”, explicó la alcaldesa. Aglà denunció la falta de soluciones para ampliar el centro y la poca implicación de la Paeria en la promoción de adopciones de perros.