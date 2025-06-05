La alcaldía de Almacelles vuelve a Junts con los votos del PSC y de ERC

La alcaldía de Almacelles regresó ayer a manos de Junts y de su portavoz, Vanesa Olivart, que ya había estado al frente del ayuntamiento durante el pasado mandato, entre 2019 y 2023. La candidatura de Olivart fue la única que se presentó en el pleno para investir al nuevo primer edil tras la renuncia de Joan Bosch el pasado 21 de mayo. Fue elegida con los votos de los cuatro miembros de su formación, la más votada en las pasadas elecciones municipales, los de los dos concejales del PSC y, de forma inesperada, los de los dos de ERC. Los tres ediles de Pacte Local votaron en blanco, mientras que los dos de Almacelles en Comú se abstuvieron, en un pleno lleno de reproches que evidenció la dificultad de alcanzar acuerdos entre los diferentes los grupos de la corporación.

Los socialistas pasarán a formar gobierno junto con Junts, en virtud del pacto que las dos formaciones anunciaron a principios de esta semana. Será un gobierno en minoría con solo seis de los 13 miembros del consistorio. Los republicanos, hasta ahora en el gobierno municipal, pasarán por ahora a la oposición. Sin embargo, su apoyo a la investidura de Olivart es un gesto que deja la puerta abierta a seguir negociando la entrada de ERC en la nueva coalición al frente del ayuntamiento y obtener así una mayoría absoluta.

Olivart anunció que su objetivo en los dos años que quedan de mandato será “restablecer la confianza en el ayuntamiento” tras dos años de “bloqueo y dirección errática”. “Lo mejor para Almacelles está por llegar”, aseguró. El portavoz socialista, Òscar García, reconoció que el acuerdo con Junts “es entre dos bloques contrapuestos, difícil de entender para los votantes históricos de cada formación”, aunque recalcó que “la coyuntura del ayuntamiento lo requería”.

El portavoz de ERC, Josep Torres, explicó que la oferta de Junts y PSC para formar gobierno solo daba a los republicanos la cuarta tenencia de alcaldía y un solo voto en la junta de gobierno. “Es mucho menos de lo que merecemos”, valoró. Desde los comuns, Montserrat Cortasa, aseguró que su grupo “no bloqueará nada que sea bueno para el municipio. Bosch, por su parte, sentenció que “el tiempo pone a cada uno en su sitio”.