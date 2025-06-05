La jueza rechaza proteger a la octogenaria que denunció abusos en Sant Guim de Freixenet

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Cervera rechazó imponer una orden de alejamiento al hombre de 58 años investigado por presunta agresión sexual a una vecina de 83 años en Sant Guim de Freixenet, en la Segarra (ver SEGRE de ayer), pese a que lo solicitó la Fiscalía. La jueza alcanza la conclusión que “así las cosas, del contexto y las circunstancias fácticas concurrentes no se observa que exista, a priori, una situación de riesgo y esto es, por las versiones contradictorias de ambas partes, por los motivos espurios de sus declaraciones y por la falta de prueba”. El investigado prestó declaración el lunes ante el juzgado después de que la mujer le denunciara ante los Mossos d’Esquadra, que abrieron diligencias por unos hechos que habrían tenido lugar el 25 de mayo dentro un ascensor (ver desglose).

La denunciante solicitó una orden de alejamiento y en el mismo sentido lo hizo la Fiscalía, que interesó que se adoptara una medida cautelar de prohibición de aproximación a menos de 50 metros y de comunicacón por cualquier medio de la denunciante. En este sentido, la jueza afirma en el auto –que ayer hizo público el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya– que “no hay sustento para limitar el derecho básico del investigado a desplazarse y comunicarse (...) porque tal medida implicaría la privación del domicilio habitual del investigado y la inmediata salida del mismo”. En este sentido, el juzgado considera que no concurren los supuestos previstos para la aplicación de la medida cautelar, como son la existencia de indicios suficientes de la comisión del delito y de una situación objetiva de riesgo para la víctima.

Por otra parte, vecinos han convocado para el domingo 15 de junio una manifestación enSant Guim de Freixenet. Tendrá lugar a las 12.00 horas en la plaza Doctor Perelló bajo el lema ‘Per la seguretat de la nostra gent’.

La mujer dice que le tocó los pechos y él afirma que “es una trampa”

La denunciante dijo que cuando entró al ascensor, subió seguidamente su vecino y le puso las dos manos en el pecho, realizándole tocamientos, sobre todo en los pezones. Por su parte, el investigado ha negado los hechos y ha declarado que la denuncia “es una trampa” contra él, cuando llegó el ascensor estaba, la denunciante dentro y el entró de espaldas porque llevaba una caja en los brazos y le rozó sin querer con los brazos en sus pechos, y el ascensor le dejó en el primer piso donde vive y se fue a su casa.

La jueza afirma que “nos encontramos con versiones contradictorias, habiendo manifestado la propia denunciante que se conocen desde hace más de 20 años porque son vecinos, que les separan unos 10 metros y que en este tiempo no habían tenido ningún tipo de problema”.