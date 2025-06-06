El pueblo de Lleida que repartirá 16.000 huevos gratis este fin de semana

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Sant Guim de Freixenet se prepara para vivir este fin de semana una nueva Fira de l’Ou multitudinaria. Espera recibir más de 4.000 visitantes, entre los cuales se repartirán 16.000 huevos de forma gratuita y se cocinarán 2.000 huevos fritos. La fiesta nació hace 14 años al tratarse de una de las localidades que aglutina más productores de huevos en toda Catalunya.

El acto central tendrá lugar el próximo domingo a mediodía, con la inauguración de la feria, en la que participará en presidente del Parlament, Josep Rull. El certamen rendirá homenaje a la periodista de TV3 Helena García Melero con la entrega de los Ous de Plata. Este premio reconoce su extensa trayectoria en la televisióin pública catalana. También se llevará a cabo un reconocimiento al pintor Primitiu Mata, que ha colaborado en iniciativas sociales de forma altruista. Después tendrá lugar la Trencada de l’Ou de Xocolata y se repartirá entre los asistentes.

A primera hora de la mañana se llevará a cabo el tradicional Esmorzar d’Ous y a partir de las 10.30 se entregará media docena de huevos de forma gratuita a todos los visitantes. A las 12.00 habrá un concurso de tortillas y Ball de Bastons. Durante toda la mañana la feria acogerá la tercera Trobada de Vehicles Clàssics, un mercado de productos artesanos con 70 paradas y talleres de carpintería para los más pequeños, así como hinchables y atracciones.

Por la tarde, a las 17.30, tendrá lugar el espectáculo infantil El Rei de la Baldufa y habrá una merienda popular con croissants de Cal Gomà y yogures de El Pastoret. El sábado se organizará la muestra Gust de Lleida, con degustaciones de productores locales en el Moll de l’Estació.