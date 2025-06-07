Sonque 5 vesins damb er IBI rebaishat per auer logataris
Pògui propietaris s’acuelhen ara bonificacion deth 50% que les aufrís er ajuntament. Coma incentiu entà favorir er arrendament residenciau
Mens de miei dotzeat de propietaris de viuendes s’an acuelhut ara rebaisha deth 50 % der impòst de bens immòbles (IBI) qu’er Ajuntament de Naut Aran establic hè tres ans entà sajar d’incentivar eth loguèr de viuendes e pisi enes que se i visque tot er an. Atau ac expliquèren hònts municipaus, qu’indiquèren que sonque “quate o cinc” se beneficiarien d’aguestes bonificacions.
Era rebaisha der IBI a coma objectiu “premiar e incentivar a toti es vesins empadronadi damb residéncia permanenta en Naut Aran” que siguen propietaris de viuendes en municipi e que les “lòguen de forma annau”. Es logataris, pera sua part, auràn d’èster tanben “empadronadi e residenti” ena localitat, mentre qu’eth prètz deth logùer non pòt superar es 8 èuros per mètre quarrat. Atau cònste ena darrèra convocatòria d’aguesta bonificacion, qu’a auut ua responsa pòc destacada entre es titolars de viuendes e pisi. Era intencion deth consistòri ère, segontes eth tèxte dera convocatòria, favorir qu’es propietaris de viuendes generèssen “ua bossa de viuenda de loguèr que poguesse contribusir a que joeni e familhes se poguessen establir en territòri”. Totun, era disponibilitat de viuendes e pisi entar usatge residenciau se ve redusida en un municipi toristic coma Naut Aran, a on nombrosi immòbles son dusaues residéncies que se trapen sense usatge bona part der an. Atau madeish, uns 1.200 son viuendes d’usatge toristic (HUT, enes sues sigles en catalan) que se lòguen per dies e qu’aufrissen beneficis fòrça superiors as der arrendament residenciau. Tot aquerò convertís en ua mission impossibla trapar un logùer assequible autant tà vesins coma trabalhadors de temporada que s’apròpen a trabalhar en municipi.