Concesiones de agua que ya caducan

La inscripción en el Registro de Aguas de la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) sitúa el 24 de julio de 2028 la fecha de la “finalización del plazo concesional del aprovechamiento” del lago Lladrés, localizado en el cauce del río Peguera, afluente del Pallaresa, y ubicado en el término municipal de Espot, según una resolución fechada el 13 de agosto del año pasado. Inscrita a favor de Endesa, la central, de 905 kw de potencia, tiene un salto bruto de 138 metros y puede turbinar un caudal máximo de un metro cúbico por segundo.

El acta de reconocimiento del aprovechamiento inicial data del 24 de julio de 1953, lo que sitúa en ese mismo día y mes de 2028 el final del plazo concesional máximo de 75 años que contempla la legislación.

Ese documento indica que “las obras de regulación conjunta” de la cuenca del Peguera revertirán al Estado “en la misma fecha en la que revierte la central hidroeléctrica de Espot (7 de noviembre de 2028)” y que las de la cuenca del Espot lo harán “en la misma fecha en que revierta la central hidroeléctrica de Sant Maurici (12 de julio de 2029)”.

Tanto esa central como la del Estany de Sant Maurici, de 15 mW (megawatios, miles de kilowatios), 583 metros de desnivel y tres m3 de caudal máximo, como la de Espot, de 11 MW, 403 metros de desnivel y cuatro m3 de caudal, están inscritas a nombre de la unidad territorial de Lleida de Endesa Generación.

Esos documentos, que reseñan cómo la ampliación de las concesiones de esos tres saltos de 75 a 99 años “ha sido denegada” por la CHE al haber desistido la compañía eléctrica de ejecutar “las obras correspondientes a la presa prevista en los lagos Mediano y Pequeño de Amitges” que le encomendaba una norma de 1921, incluyen, no obstante, una anotación que retrasa “la fecha de reversión del aprovechamiento” al 24 de julio de 2052 y el 12 de julio de 2053, respectivamente, en los de Lladrés y Sant Maurici.

Por último, la concesión de un cuarto salto hidroeléctrico incluido en el Parc Nacional d’Aigüestortes, el salto de La Torrassa de Espot, de 30,6 metros de desnivel y 16 m3 de caudal, cumple los 75 años de vigencia el 17 de marzo de 2028, aunque la inscripción en el Registro de Aguas no especifica una fecha de reversión.

Lluís Florit, director del Parc, explicó que la zona protegida tiene un centenar de infraestructuras para el aprovechamiento hidroeléctrico (centrales, resclusas, canales u otras estructuras) y que de forma previa a las primeras caducidades se han iniciado los estudios para abrir después el debate sobre el futuro de estos equiamientos. “Una posibilidad es desmantelarlos, total o parcialmente. Lo hablaremos en la junta del patronato, donde está representado el territorio”.

Proyectos para nuevas sedes en la Vall Fosca y Espot

Proyectos para dotar el Parc Nacional de nuevas sedes avanzan de forma paralela en Espot y La Torre de Capdella. En el Pallars Sobirà, el Estado ha iniciado los trámites para construir un gran centro de interpretación, un equipamiento que planteó por primera vez hace dos décadas y que acabó desechando en plena crisis económica por su alto coste. En la Vall Fosca, el ayuntamiento ha recibido una ayuda de más de 400.000 para convertir la antigua casa Mater en una sede del parque.