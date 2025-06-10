El Seprona busca al autor de los disparos que hirieron a una gata: “ha sido un intento de asesinato”

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil ha puesto en marcha una investigación para tratar de identificar al autor de los disparos que la semana pasada provocaron lesiones de carácter grave a una gata en Fraga, según confirmaron fuentes de la Comandancia de Huesca.

La gata, llamada Chici, fue objeto de varios disparos con perdigones cuando se encontraba en un patio vecinal de una zona residencial del barrio de Monchico Alto.

El animal, esterilizado, chipado y con una familia de vecinos de referencia, sufrió varios impactos que le causaron heridas.

El ataque, como consecuencia del cual un perdigón le quedó alojado en el cuerpo, tuvo lugar a las diez de la mañana del martes de la semana pasada, 3 de junio.

Los hechos fueron denunciados ante el Seprona por la protectora de animales Amigos Peludos del Baix Cinca. “No ha sido un susto. Ha sido un intento de asesinato”, señaló en sus redes sociales.

Los agentes de la patrulla de Fraga han puesto en marcha una investigación para tratar de localizar e identificar al autor de los disparos, que se expone a una condena de más de dos años y medio de prisión y hasta otros dos más si carece de autorización para utilizar armas de fuego.