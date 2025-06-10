Hasta 60 nacionalidades conviven en La Seu, con un 20% de población extranjera

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La población extranjera representa el 20% del total de vecinos de la capital del Alt Urgell (13.320) según datos actualizados del padrón municipal, mientras que los de nacionalidad española suman el 80% restante. Por nacionalidades, las personas procedentes de Colombia, con 615 vecinos (4,62%), ocupan el primer lugar, seguidas de Portugal, con 334 vecinos (2,51%), Perú con 270 personas (2,03%), Marruecos con 247 vecinos (1,85%) y Argentina, con 176 vecinos (1,32%). En la ciudad conviven 60 nacionalidades. Del mismo balance se desprende que desde el 1 de enero hasta ayer se habían empadronado 564 personas nuevas, lo que representa una media de más de 100 vecinos nuevos al mes.

Precisamente para celebrar esta diversidad, La Seu se llenó el domingo de colores, sabores y ritmos del mundo para la celebración de la segunda Muestra Intercultural, una jornada festiva y reivindicativa en el paseo Joan Brudieu. La jornada contó con talleres, actuaciones en vivo, exhibiciones de danza y degustaciones de comidas típicas de estos países. El concejal de Solidaridad y Cooperación, Jordi Mas, valoró el éxito de la jornada y destacó que la iniciativa se convierte “en un espacio de convivencia e interacción” entre recién llegados y vecinos.