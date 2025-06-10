Ya hay posible fecha para el llenado del embalse de L’Albagés

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El embalse de L’Albagés podría iniciar su llenado este verano si los pantanos del Segre se mantienen con suficientes reservas de agua. La Confederación Hidrográfica del Ebro concretó ayer que tras la jornada prevista para el día 19 de este mes “donde se dará parte a los alcaldes de municipios afectados sobre la operatividad del plan de emergencia” y “una vez firmadas las actas, se dará por implantado el plan de emergencia, empezando a partir de ese momento la fase de llenado, condicionado por supuesto a que existan excedentes para derivar desde el Canal Segarra- Garrigues”.

Actualmente, los pantanos de Oliana y Rialb se encuentran al 95% y al 99% de su capacidad, con 80 y 399 hectómetros cúbicos de agua. Además, durante el deshielo y coincidiendo con los trabajos de búsqueda y reparación de una filtración de agua en la presa de Rialb, el embalse soltó durante semanas unos 7 hectómetros cúbicos de agua cada día. Sin embargo, los usuarios se encuentran actualmente en plena campaña de regadío, lo que podría generar alguna reticencias para el llenado de L’Albagés especialmente por parte de los del Canal d’Urgell.

En cambio, los del Segarra-Garrigues ha criticado en varias ocasiones que no se usara el agua liberada para llenar el pantano de cola el canal, situado en el cauce del río Set.

L’Albagés tiene capacidad para almacenar unos 83 hectómetros cúbicos de agua y el plan de emergencia afecta a un total de 18 municipios, entre ellos, dos de Aragón.

Las pruebas de carga durarán de dos a tres años

El llenado de L’Albagés dará paso a un proceso que incluirá maniobras de ascenso y descenso del nivel del agua para probar la resistencia del dique y del terreno que se prolongarán de dos a tres años. En paralelo, durante los últimos días los vecinos de municipios afectados por el plan de autoprotección han recibido información al respecto. Se trata de L’Albagés, Aspa, El Cogul y Alfés; Lleida, Albatàrrec, Sunyer, Montoliu, Sudanell, Alcarràs, Torres, Soses, Seròs, Aitona, Massalcoreig, la Granja, Torrent y Mequinensa, estos dos en la Franja.