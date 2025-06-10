Quejas por la reforma de la N-260 en Castellciutat

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Vecinos y empresas de la zona oeste del municipio de Castellciutat han denunciado públicamente el cambio de señalización que ha aplicado el ministerio de Transportes con las obras de pavimentación de la carretera N-260 a su paso por el núcleo. La actuación ha incluido la prohibición de realizar giros a la izquierda tras pintar, en todo el tramo de la vía, una línea continua. El cambio obliga a vecinos, empresas, y clientes de las empresas, a buscar el giro en el polígono industrial o a la rotonda del Hotel El Castell.

El grupo municipal de Junts X La Seu ha hecho llegar estas quejas al equipo de gobierno (Compromís), que asegura que ha solicitado a Carreteras del Estado que rectifique esta parte del proyecto. El Estado ha instalado también una señal que recuerda la obligatoriedad de girar hacia la derecha en el momento de incorporarse a la nacional. Antes de la renovación del pavimento, la vía contaba con tramos de línea discontinua. El portavoz de Junts, Jordi Fàbrega, valoró positivamente la mejora del asfalto pero añadió que “la línea continua total perjudica a las empresas de esta zona del polígono, al Hotel La Seu y a sus clientes”. El alcalde, Joan Barrera, ha solicitado a la dirección general de Carreteras que la línea continua “tenga varias incorporaciones” para facilitar el acceso de los vecinos y la actividad de las empresa. Los responsables del establecimiento hotelero de la zona han hecho la misma petición.