El Segrià Sud tendrá 5.200 placas solares y cubrirá el 18% de la energía

Agricultura inaugurará oficialmente mañana viernes las dos primeras plantas solares fotovoltaicas que han instalado los regantes el Segrià Sud y que ya cubren el 8% de la demanda de energía que generan los bombeos de agua, que suponen buena parte de la factura del regante. El presidente de la comunidad de regantes, Joan Sabaté, explicó ayer que actualmente está en construcción una tercera planta y que a lo largo de este año prevén iniciar las obras de la cuarta. Entre todas, sumarán 5.200 placas solares y 2,6 mW (megawatios, miles de kilowatios) con los que prevén abastecer el 18% de la energía, lo que implica ahorrar el 18% del coste eléctrico del regadío.

Las dos primeras plantas fotovoltaicas están ubicadas en Seròs y ocupan 1,8 hectáreas de superficie. Han supuesto una inversión de 2,4 millones de euros y están en servicio desde hace tiempo, si bien hasta ahora no se han inagurado oficialmente.

La tercera, actualmente en obras, ocupa algo más de media hectárea de superficie y está ubicada en Llardecans. Si las dos primeras abastecen la estación de bombeo número 2 de la zona regable, esta suministra la tercera estación y ha supuesto una inversión de 770.000 euros.

Pero la mayor instalación es la que está por venir. La cuarta planta costará 2.471.000 euros, estará dotada con 2.178 placas solares y se emplazará también en Seròs para cubrir la demanda de la segunda estación de bombeo. El presidente de los regantes explicó que cuentan con una asignación de 1,9 millones de euros de ayuda de la Generalitat para esta obra. Sabaté expresó también la voluntad de los agricultores de impulsar un proyecto también para el bombeo desde el Ebro en la cola de Riba-roja, donde el regadío tiene la captación de agua, con un elevado consumo.

El Segrià Sud riega 6.200 hectáreas de Almatret, Llardecans, Seròs, Torrebesses y Maials y tiene pendiente una ampliación de 2.500 hectáreas más que no será posible incluir en el área regable hasta que la Confederación Hidrogràfica del Ebro (CHE) redacte un nuevo plan hidrológico para la cuenca en el que se definan los nuevos riegos a partir de 2027. El proyecto del este regadío se remonta a 1998 y las obras comenzaron en 2002.