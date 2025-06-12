Sobrecogedor relato de la agresión homófoba de Cervera: “Eran quince, me podrían haber matado”

Publicado por SegreCARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

Joan Tamarit, el joven de 24 años de Cervera que ha estado hospitalizado durante una semana con lesiones renales y contusiones por todo el cuerpo tras sufrir una brutal agresión homófoba en la capital de la Segarra el pasado 31 de mayo, ofreció ayer un sobrecogedor relato del ataque en una entrevista en Rac1: “Me podrían haber matado o haberme destrozado completamente la vida”.

Explicó que en el exterior de una discoteca de la localidad notó que su presencia molestaba a un grupo de jóvenes que le profirieron insultos homófobos como “Maricón de mierda, te voy a matar”. Hasta que se dio cuenta de que tenían ganas de pegarle. “Uno de ellos se sacó la camiseta y se plantó delante de mí diciéndome: Pégame, pégame”. Posteriormente, un grupo “organizado” iba hacia él para agredirlo.

Entonces, con una amiga, subieron a un coche y se dirigieron a un bar próximo a la discoteca. Joan no llevaba móvil porque hacía unos días que se le había roto la pantalla y pidieron ayuda al camarero para llamar a la policía. “Nos dijeron que no”. Tampoco les ayudó nadie de los que había en el local.

Alrededor de las seis de la mañana, el grupo de quince personas que quería agredirlo le esperaba en el exterior del bar. “Mi amiga salió a fuera para pedirles que se marcharan y estuvieron a punto de agredirla”, dijo, y aseguró que ella tampoco había podido llamar a los Mossos porque no le hubieran dejado sacar el móvil. Cuando intentaron salir para subir al coche, Joan vio que sería imposible y echó a correr, pero dos hombres lo alcanzaron y empezaron a darle golpes en la cabeza y el cuerpo. “Hasta que conseguí huir y llegar a la comisaría de los Mossos corriendo”.

La lesión más grave que sufrió en la paliza fue en el riñón, donde tenía una hemorragia. “Tan solo tengo un riñón porque el otro me lo quitaron de pequeño por un cáncer”, dijo. Ahora deberá hacer reposo hasta que cicatrice la herida.

Joan es de Cervera, pero llevaba años en Barcelona. “Pensaba que tenía todo el derecho de expresarme libremente y de ser yo, sin que nadie me faltara al respeto (...) Solo puedes ser homosexual en Cervera si no llamas mucho la atención”, lamentó.

Uno de los agresores también habría atacado a otro chico homosexual esa misma noche dentro de la discoteca. “Yo no los conocía (...) pero se ve que acostumbran a causar problemas” y la policía ya sabe quiénes son, explicó. Joan dijo estar enfadado con la ciudadanía de Cervera por permitir que esta gente haga lo que le dé la gana y no poner límites. El joven ha denunciado la agresión ante los Mossos y anima a los testigos a explicar lo que pasó ante la justicia. Espera que la justicia “demuestre que mi vida vale alguna cosa”, concluyó.

La familia de este joven está horrorizada, pero recalca que desde el primer momento le han apoyado.

La Paeria se compromete a luchar contra la homofobia

El alcalde, Jan Pomés, reiteró ayer que la Paeria está comprometida en erradicar la homofobia. “Es un trabajo muy difícil (...) pero tenemos que luchar para que en este municipio todo el mundo se pueda expresar tal y como es y no se tenga que esconder”. Por ello, están analizando qué acciones de prevención y pedagogía pueden emprender.

“No tenemos una barita mágica para solucionarlo, es una cuestión de fondo que tenemos que trabajar bien, estratégicamente”, aseguró, y dijo que estos hechos no se pueden tolerar en el siglo XXI y que en Cervera no deben tener cabida estas actitudes. Por ello considera imprescindible trabajar de forma conjunta con la comunidad educativa y otras administraciones. “Es un tema que me afecta porque también lo he vivido personalmente”, afirmó.