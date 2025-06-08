Concentración en Cervera en contra de la homofobia

La concentración de rechazo al ataque homófobo en la plaza Major reunió a más de 150 personas. - C.MARSIÑACH

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

Más de 150 personas se concentraron ayer en la plaza Major de Cervera para mostrar su rechazo a la agresión homófoba que sufrió un joven el pasado fin de semana al exterior de un local.

La víctima fue atacada por un grupo de 15 personas y acabó hospitalizado con lesiones renales y contusiones en diferentes partes del cuerpo.

La concentración de ayer fue convocada por la Paeria de Cervera conjuntamente con la Agrupació Coral de Cervera, ya que el joven había formado parte de la Coral Ginesta. Con la lectura de un manifiesto, desde la entidad quisieron expresar su “absoluto rechazo” a este ataque de odio que perpetraron un grupo de personas “intolerantes, incapaces de aceptar la diversidad que les rodea, de la manera más cobarde y estremecedora”. Mostraron su compromiso para “seguir luchando contra los prejuicios y brotes de fascismo que cultivan mensajes de odio”.

El alcalde, Jan Pomés, condenó este ataque homófobo y lo calificó de “intolerable”. Se comprometió a seguir trabajando desde la Paeria para que no se vuelvan a repetir situaciones como esta y para que Cervera sea un espacio seguro para todos y libre de agresiones.