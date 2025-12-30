Un vecino de Butsènit d’Urgell muere cuando circulaba con un quad

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un vecino de 69 años de Butsènit d’Urgell, núcleo de Montgai, perdió la vida ayer por la tarde cuando circulaba con un quad por un camino entre esta localidad y Les Ventoses, núcleo de Preixens, en la Noguera. Los servicios de emergencia fueron alertados a las 17.18 horas y hasta el lugar acudieron patrullas de los Mossos d’Esquadra, dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y ambulancias y un helicóptero del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Podría haber sufrido una indisposición.

Por causas que se desconocen y se están investigando, un quad se salió de la vía en un camino asfaltado. Cuando llegaron las emergencias, el conductor se encontraba en un margen del camino. Los sanitarios le hicieron la reanimación cardiopulmonar (RCP) y se activó un helicóptero medicalizado, pero ya no pudieron salvarle la vida. El fallecido es V.J., vecino de Butsènit. La noticia de su deceso provocó una enorme conmoción en este pueblo y en Les Ventoses.

Este año —sin contar el fallecido ayer, al no saberse las causas del deceso— han perdido la vida 31 personas en accidentes de tráfico en las comarcas de Lleida, dos más que las que se registraron el año pasado. Además, la de ayer es la cuarta víctima mortal del mes de diciembre en carreteras y caminos de la demarcación. La primera falleció el día 18 de este mes en la N-230 en la capital del Segrià en una colisión frontal entre un turismo y un camión. El día 19 hubo un atropello mortal en la N-II en Alcarràs, y un motorista perdió la vida el pasado día 21 en un choque en la A-14 en Torrefarrera. Dos de las víctimas tenían 62 años, mientras que el hombre atropellado tenía 84.