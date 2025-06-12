Torrefarrera recupera un refresco histórico de Reus que desapareció hace una década: “es una fantasía”

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

“Queríamos que fuera un refresco especial, no uno más”, explica Gerard Llauradó, el enólogo de Reus que junto con el gestor cultural Marc Navarro ha relanzado Plim, un refresco de frutas que llegó a las tiendas en 1928, desapareció del mercado en 2014 y que, hace unas semanas, volvió a ser envasado en las instalaciones de Click&Brew, la empresa de Torrefarrera que ya colaboró en su reformulación.

Plim, que durante casi un siglo fue una de las bebidas más populares en el Baix Camp y en localidades de la Costa Daurada, “es una fantasía de frutas que lleva piña, manzana, pera, cereza, fresa y limón”, explica Llauradó.

“Era un refresco muy azucarado, y en Torrefarrera nos ayudaron a reformularlo. Redujimos el azúcar y el edulcorante y añadimos zumo de limón”, cuenta, antes de señalar otro componente clave: el agua del Ribagorçana que llega a través del Canal de Pinyana. “La calidad del agua es el 99% del producto. Es clave que tenga los minerales adecuados, y esta los tiene. Puede que en otro sitio el sabor fuera distinto”, añade.

Los promotores del nuevo Plim, que han conseguido 12.000 € vía crowfounding, están agotando la primera remesa del refresco, de 10.000 litros repartidos en 30.000 botellines y latas de tercio y cuya distribución han concentrado en Reus y su comarca. “Estamos preparando la segunda remesa y nos planteamos buscar a un distribuidor”, anota.