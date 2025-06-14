Falle 2025: Durro enciende el rito del fuego

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Durro inauguró anoche la temporada de falles, una práctica reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco desde 2015 y que ya llega a 73 localidades de todo el Pirineo. En la bajada de Durro participaron alrededor de 200 fallaires, que descendieron con las antorchas encendidas desde la ermita de Sant Quirc, a 1.500 metros de altitud. Media hora antes había salido la comitiva infantil. Para hoy sábado están previstos los dos descensos de falles que tienen como punto de destino la localidad de Sort, uno desde Olp y otro desde Bressui. La tradición de las falles, transmitida de generación en generación, mantiene su relevancia cultural y su capacidad de convocatoria.