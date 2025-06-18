Acusado de abusar de su sobrina menor en el Pallars

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Fiscalía solicita una condena de seis años de prisión para un hombre acusado de abusar sexualmente de su sobrina en un camping del Pallars. Está previsto que el juicio se celebre el próximo 25 de junio en la Audiencia de Lleida.

Los supuestos abusos habrían tenido lugar, según el escrito de acusación, en agosto del año 2021 cuando el acusado entró en la tienda de campaña en la que estaba su sobrina, que era menor de 16 años, y presuntamente le hizo tocamientos. El Ministerio Público considera que es autor de un delito de agresión sexual y, además de la petición de cárcel, solicita otros cinco años de libertad vigilada, una orden de alejamiento de cinco años más superior a la condena y que indemnice a la víctima con 6.000 euros. El caso fue investigado por el juzgado de Tremp.

Por otra parte, ese mismo día, la Audiencia tiene previsto juzgar a un hombre, que tiene una discapacidad mental, que habría hecho tocamientos a una niña cuando acudía al colegio en la capital del Segrià. Habría ocurrido en junio de 2024 y la Fiscalía solicita una condena de tres años y medio de prisión y 2.000 euros de indemnización.