Torrefarrera exige otra línea para primero del instituto

El instituto Joan Solà de Torrefarrera ha reclamado a la conselleria de Educación recuperar la cuarta línea de primero de ESO que perdió hace un año para evitar una mayor masificación en las aulas. La oferta final de plazas para el curso 2025-2026 publicada el lunes asigna al centro 87 plazas, repartidas en tres líneas, pero ya hay 96 alumnos inscritos, a los que habrá que sumar posibles repetidores y estudiantes que puedan llega vía matrícula viva. La directora del centro, Ester Llovera, confirmó esta situación y dijo que si se sigue la tendencia de los últimos años el curso que viene pueden rondar el centenar de alumnos, más que los 32 por aula que implican las cifras actuales, lo que ve insostenible. Los profesores mostraron su malestar y avisaron la calidad de la enseñanza puede verse afectada. Además, el instituto denunció falta de aulas disponibles y una “problemática especialmente grave”: la ola de calor han disparado la temperatura hasta los 36 grados dentro del edificio causando deshidratación y mareos entre los alumnos. El ayuntamiento de Torrefarrera se alineó con el Joan Solà y propondrá una moción en el pleno para exigir la cuarta línea de primero. Educación sostuvo que la oferta del lunes es la final.