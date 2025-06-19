SEGRE
Continua la recerca d'un boletaire de 83 anys desaparegut des d'ahir al vespre a Abella de la Conca

Balaguer pinta nuevas zonas seguras en las escuelas La Noguera y Vedruna

Las señales pintadas en el marco de ‘Mira y pasa’. - RÀDIO BALAGUER

Balaguer ha sumado este mes de junio nuevas áreas seguras en el entorno de las escuelas La Noguera y la Vedruna. Se trata de la segunda fase del pintado de las zonas “un beso y adiós”, una iniciativa que comenzó en enero y que busca mejorar la seguridad viaria en las horas punta de entrada y salida de los centros educativos.

La edil de Educación, Anna Profitós, valoró muy positivamente la respuesta que ha tenido la iniciativa en los primeros centros donde se implantó y añadió que han incorporado la campaña “Mira y pasa”, para sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de mirar la carretera antes de cruzar tras detectarse situaciones de riesgo.

