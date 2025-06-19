Balaguer pinta nuevas zonas seguras en las escuelas La Noguera y Vedruna

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Balaguer ha sumado este mes de junio nuevas áreas seguras en el entorno de las escuelas La Noguera y la Vedruna. Se trata de la segunda fase del pintado de las zonas “un beso y adiós”, una iniciativa que comenzó en enero y que busca mejorar la seguridad viaria en las horas punta de entrada y salida de los centros educativos.

La edil de Educación, Anna Profitós, valoró muy positivamente la respuesta que ha tenido la iniciativa en los primeros centros donde se implantó y añadió que han incorporado la campaña “Mira y pasa”, para sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de mirar la carretera antes de cruzar tras detectarse situaciones de riesgo.