Incendios forestales causados por rayos en Os de Balaguer y Vilanova de Meià

Nueva jornada compleja por incendios de vegetación ayer en Ponent. Los más complicados se declararon en la Noguera, en Os de Balaguer y Vilanova de Meià. Ambos fueron causados por rayos. Cabe recordar que el jueves por la noche hubo tormenta eléctrica. También ayer por la tarde en la comarca. El primer fuego se declaró a las 14.10 horas en una zona de campos y viñas en Os de Balaguer, en la Ermita de Cèrvoles, y calcinó cerca de 19 hectáreas. En la extinción participaron un total de 44 dotaciones terrestres y aéreas desplegadas con un centenar de efectivos de los Bomberos y los Agentes Rurales. El fuego quemó 17,71 hectáreas de terreno forestal y 1 hectárea de terreno agrícola, según el primer cálculo de los Rurales. A las 17.30 horas lo dieron por estabilizado.

Posteriormente, a las 18.43 horas se declaró otro incendio en Vilanova de Meià, en una zona de acceso al Montsec de Rúbies. Un vecino vio cómo caía un rayo y poco después observó una columna de humo. Incialmente se activaron 13 dotaciones terrestres y cinco medios aéreos. No superó la hectárea.

No fueron los únicos fuegos que se declararon ayer. Hubo al menos otros tres de vegetación agrícola en Bellvís, Vilanova de la Barca y Agramunt. Los dos primeros se produjeron al mediodía y el del Urgell, por la tarde, y calcinó unas dos hectáreas. Asimismo, los Bomberos vigilaron durante toda la madrugada el fuego que se declaró el jueves en Oliola (8,5h). También hubo otro en Plans de Sió (2,6h). Ambos fueron causados por cosechadoras.