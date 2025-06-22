Controlado el incendio agrícola de la Segarra, que ha afectado a unas 473 hectáreas

incendio originado en Granyena de Segarra obligó ayer a confinar durante cuatro horas a los vecinos de Cervera y de otros municipios cercanos, y cortar la A-2 y otras carreteras locales, arrasando más de 400 hectáreas. Es el primer gran incendio de la temporada en las comarcas de Ponent, que ayer superaron por primera vez los 40 grados. El aviso se recibió a las 13.27 horas tras incendiarse el vehículo de un payés en un campo sin cosechar en Granyena de Segarra. “Las llamas se expandieron muy rápidamente a causa del viento. También aparecieron focos secundarios que dificultaban el trabajo de los Bomberos”, explicó Núria Gil, delegada del Govern en Lleida desde el puesto de mando que instaló en Tàrrega. A las cinco de la tarde, los vecinos recibían en sus móviles la orden de confinar en Cervera y poco después los de Granyanella y los núcleos de Curullada y Fonolleres. Se les instaban a evitar desplazamientos y cerrar puertas y ventanas. También se vio afectada la circulación de Rodalies de las líneas RL3 y RL4 entre Cervera y Tàrrega. La consellera de Interior, Núria Parlon, anunció que, a las 21.05 horas, el fuego ya estaba estabilizado y que se había restablecido la circulación en la A-2, N-II y también en los trenes. Sobre las 20.45 horas, se levantó el confinamiento en Cervera y a las 21.30 horas, en el resto.

El incendio de un vehículo junto a un campo sin segar, posible causa del fuego.CARMINA MARSIÑACH

Según los Agentes Rurales, el fuego calcinó 445 hectáreas, la mayoría de cereal, algunas no cosechadas, además de masa forestal y, en menor medida, en zona urbana. El jefe de Intervención de los Bomberos, Ricard Expósito, explicó que trabajaron 290 efectivos con más de 80 vehículos, con 12 aéreos. “En toda Catalunya hemos tenido que dar respuesta a más de 35 incendios de vegetación. Uno de simultáneo en Martorell”, destacó. Asimismo, señaló que en Granyanella y en la Curullada había edificaciones afectadas y que tendrían que valorar la gravedad. El objetivo de los Bomberos era, con ayuda de los tractores de los payeses además de ADF y GPIF, parar el incendio en la A-2, que se cortó entre Tàrrega y Cervera, al amainar el viento. Ayer también se registró otro fuego de vegetación agrícola en Ivars d’Urgell y calcinó unas tres hectáreas. En la jornada de ayer, inicio oficial del verano, Alcarràs registró la temperatura más alta de Catalunya, con 40,1º.