La Open Night de Mollerussa rendirá un homenaje al fucsia

Mollerussa se teñirá de fucsia el próximo sábado con la celebración de una nueva edición de la Open Night, el evento comercial y festivo que cada verano dinamiza el centro de la ciudad. La edición de este año vendrá cargada de novedades, entre ellas, una decoración integral en color fucsia, uno de los tonos corporativos de la entidad organizadora, Mollerussa Comercial, que se convertirá en el hilo conductor visual de la jornada. “Queríamos una propuesta más impactante”, explicó Lídia Vilaltella, presidenta de la asociación, durante la presentación del evento junto al alcalde, Marc Solsona.

La Open Night mantendrá su formato nocturno, aunque con un horario más ajustado respecto a ediciones anteriores, respondiendo a las peticiones del público. A partir de las diez y media de la noche, el centro acogerá actuaciones musicales, animación itinerante y actividades para todas las edades. La música irá a cargo de cuatro djs ubicados en diferentes puntos del centro y una charanga llamada Los Metralletas recorrerá el evento. Como incentivo adicional, se celebrará un sorteo de cinco premios de 100 molleuros en forma de vales de compra, que podrán utilizarse en comercios locales. Para participar, los clientes deberán depositar sus tíquets de compra (las efectuadas desde el pasado lunes y hasta la misma Open Night) en una urna central que se instalará en la plaza Manuel Bertrand. El nombre de los ganadores se dará a conocer el martes 1 de julio.

La cincuentena de establecimientos participantes en esta fiesta de las rebajas estarán identificados con elementos fucsia, incluida una moqueta del mismo color en sus entradas, reforzando así la imagen conjunta del evento.

El alcalde de la capital del Pla d’Urgell destacó que la Open Night se ha convertido en un modelo replicado en otras ciudades, gracias a su éxito de participación y a la implicación del comercio local: “És una fórmula de éxito que funciona”, remarcó.

La Open Night marcará el inicio de la campaña comercial de verano, que tendrá continuidad el sábado 3 de agosto con la celebración del tradicional Mercat de Rebaixes d’Estiu, que permitirá a los comercios sacar sus productos a la calle para ofrecer las últimas rebajas de temporada en un ambiente festivo y pensado para incentivar las ventas.