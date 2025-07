El primo de uno de los muertos en el incendio de Torrefeta explica que las dos víctimas no pudieron hacer nada para salvarse

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Después del emotivo minuto de silencio que ha tenido lugar hoy en Agramunt en memoria de las dos víctimas mortales del incendio de Torrefeta, el primo de una de las víctimas ha explicado la situación límite que vivieron: "Los dos pedían ayuda, decían que no podían salir, que había fuego, que ya no podían respirar." Asimismo, explica cómo su primo se despidió de su hija por WhatsApp. "Mi primo a su hija le envió un mensaje diciéndole que no podía respirar más, que ya estaba en las últimas. Se despidió".

"Eso no te lo esperas nunca. Entramos mucha gente, buscamos, gente del pueblo, buscábamos a dos personas que que no dábamos por perdidos, sabes? Pero es complicado porque todo estaba quemado, era increíble. No había visto eso en mi vida. Increíble, lo que vi ayer es increíble".