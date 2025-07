Agricultores afectados por el incendio de la Segarra piden al Govern menos trabas y menos burocracia en la gestión del territorio

Publicado por acn / redacció Creado: Actualizado:

Representantes de organizaciones agrarias y agricultores afectados por el incendio de Torrefeta i Florejacs piden a la administración menos trabas y menos burocracia a la hora de poder gestionar el territorio de manera eficaz. Aprovechando una visita del conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, a algunos campos afectados, el sector le ha pedido flexibilizar la normativa en materia de cremas o pastos, que consideran clave para evitar la propagación de los incendios forestales. El conseller les ha respondido que hace falta impulsar "una alianza conjunta" y "hacer un espacio de reflexión del mundo rural", y que el Govern impulsará una propuesta urgente de franjas de protección de zonas habitadas y desplegará medidas para minimizar los efectos devastadores de los grandes incendios.

Al mismo tiempo, Ordeig ha admitido que siempre puede haber una mejor coordinación, pero ha constatado que este incendio ha evidenciado que "no estábamos preparados para según qué". Por eso, el conseller ha pedido al sector "ir unidos" ante las emergencias, a pesar de los matices y la diferencia de visiones de cada uno. "Es responsabilidad de todos, pero tenemos que hacer un cambio", ha reconocido.

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, reunido con afectados y representantes de organizaciones agrarias cerca del pueblo de Guardiola, en Vilanova de l'Aguda.Roger Segura / ACN

Por su parte, Joan Graells, ganadero de Guarda-si-venes (Guissona) y responsable del sector porcino de Asaja, ha denunciado que "los agricultores estamos hartos de pedir permisos para poder cuidar nuestras fincas y que se nos denieguen". Por este motivo, ha exigido "sacar una burocracia que no sirve de nada, sea para arreglar una finca o para poder cortar un bordillo de mates como las que han extendido el fuego".

Graells ha defendido poder tener unos campos más limpios y que no se propaguen los incendios", e incorporar "más puntos de agua" en las zonas agrícolas. Sobre el incendio del martes que ha afectado a tres comarcas, Graells ha pedido "celeridad en las ayudas" para los locales y cobertizos de paja que se han estropeado o han quedado destruidos, y también para las instalaciones de riego y caminos afectados. Este vecino de la Segarra ha explicado que el incendio del martes "pasó por encima de una granja con 4.000 cerdos" y que ha sido "un milagro" que ni los animales ni las instalaciones se vieran afectados.

Igualmente, Francisco Vilà, vecino de Guardiola, en el municipio de Vilanova de l'Aguda, en la Noguera, ha explicado que pudo salvar las cuatro granjas y que se han sentido "muy acompañados" por los Bombers. Eso sí, Vilà ha denunciado que "los pueblos no estamos suficientemente protegidos y la juventud no quiere hacer nuestro trabajo por una falta de medios". "No se ayudan bastante y la gente marcha, es una pena y lo pagaremos todos", ha advertido.