Un derrumbe por la dana afecta a cuatro viviendas en la plaza Major de Verdú

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Las intensas precipitaciones registradas el sábado por la dana provocaron el lunes un grave desprendimiento en la plaza Major de Verdú. La pared colindante entre las casas situadas en el número 2 y el número 3 cedió, lo que ocasionó el derrumbe integral del interior de la vivienda del número 3. Además, la estructura de la casa número 4 quedó seriamente afectada, especialmente en las vigas de soporte. Por otra parte, parte del desprendimiento también alcanzó a una vivienda ubicada en el número 7 de la calle Sant Pere Claver, causando daños parciales. No se reportaron heridos, pero los destrozos generaron una gran preocupación entre los vecinos. La vivienda situada en el número 2 ya estaba derruida desde hacía tiempo. La alcaldesa, Georgina Procter, subrayó que “no hemos tenido que evacuar a nadie. En la casa número 4 veraneaba una familia que este año no podrá instalarse allí, en la número 3 no vivía nadie, y en la casa situada en la calle trasera sí vive gente, pero es muy grande y de momento no pueden utilizar la mitad de la vivienda debido al peligro”. Respecto a la actuación municipal, Procter añadió: “El ayuntamiento ha actuado con emergencia; este miércoles probablemente ya vendrá la empresa de derribos y el consistorio ha asumido la intervención urgente. Más adelante, el titular de la casa número 2 será quien se encargue de los costes correspondientes. Hemos acordonado parte de la plaza por el riesgo de desprendimientos y el paso está completamente restringido para garantizar la seguridad de los vecinos”. Los Bombers recibieron el aviso del derrumbe el lunes a las 9.08 horas. Una dotación se desplazó al lugar y analizó el incidente junto a un técnico municipal.