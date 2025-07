Canejan urbanizarà eth darrèr carrèr sense servicis

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

Er Ajuntament de Canejan a trèt a licitacion eth projècte tà urbanizar eth darrèr carrèr de tèrra que demoraue en nuclèu urban, eth carrèr Era Cau.

Actuauments, eth tram dejà urbanizat arribe enquiar antic lauadèr, mentre qu’era rèsta dera via, damb ua superfícia de 333 mètres quarrats enquiath limit deth casc urban, seguís sense servicis ne pavimentacion. Ena zòna existissen diuèrses viuendes bastides qu’a dia d’aué se trapen desabitades. Totun, vesins de tota era vida e descendents an mostrat eth sòn interès en recuperar-les, çò qu’a motivat ath consistòri a impulsar aguest projècte d’urbanizacion. Er objectiu ei eth de dotar ath carrèr e as sues viuendes de toti es servicis e infraestructures de besonh entà pavimentar era via. Eth projècte compde damb un pressupòst de licitacion de 117.000 èuros. Contèmple era urbanizacion damb es madeishes caracteristiques qu’eth tram que dejà se trape acondicionat, en tot aufrir continuitat as infraestructures e installacions existentes. Eth paviment se realizarà damb ua banda centrau de calada de granit e bandes lateraus de hormigon. Eth tèrme tà presentar aufèrtes demorarà dubèrt enquiath 30 de junhsèga.