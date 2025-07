Denuncian la ‘dejadez’ del mercado de Balaguer

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El mercado semanal de los sábados de Balaguer se encuentra en una situación crítica según la denuncia de Junts per Balaguer contra el actual equipo de gobierno municipal. La formación señala varios problemas como la presencia de puestos sin autorización, comerciantes interesados que no consiguen permisos y un aumento preocupante de espacios vacíos. Añadieron que la gestión actual está “cargándose” el mercado y calificaron la situación como de “dejadez máxima”. Otro de los problemas destacados es la reubicación de puestos de ropa en la plaza Mercadal, que históricamente estaban destinados a vendedores de frutas y hortalizas. A pocas semanas de que finalicen las autorizaciones para los puestos del mercado, Junts lamenta no disponer de información sobre cómo se plantea abordar esta situación, y piden medidas para revitalizar este espacio comercial.