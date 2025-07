“Cada año reforzamos el mensaje de prevención pero es vital la responsabilidad”

El trágico fallecimiento por ahogamiento de los dos jóvenes en este espacio natural de Camarasa, donde confluyen el río Segre y el Noguera Pallaresa, ha vuelto a poner el foco en la seguridad de las zonas de baño interiores. Sin embargo, el ayuntamiento de Camarasa ya ha actuado con prevención. Lleva años implementando una estrategia integral de regulación para garantizar un uso seguro y sostenible de sus espacios naturales como el Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa, el Congost de Mu, Sant Llorenç de Montgai o el área de autocaravanas.

La Platgeta, en el entorno protegido de Maria Rúbies, es uno de los lugares más concurridos del municipio durante el verano. Conscientes de ello y del riesgo que supone el baño en este entorno, el consistorio comenzó a aplicar medidas preventivas orientadas a reducir la masificación y los accidentes. “Creemos que la información y la recomendación de cómo disfrutar esta zona es importantísima y por ello, hacemos cada año un esfuerzo, y ponemos énfasis en el cumplimiento de estas recomendaciones para la seguridad de todos y para que disfruten de la jornada en el río divertida y después lleguen a casa”, explicó la alcaldesa de Camarasa, Elisabet Lizaso. Añadió que durante los últimos años se había conseguido reducir el número de accidentes. “Pasamos del último, hacia medidos de junio de 2015, hasta, por desgracia, a finales de agosto de 2024 del año pasado, cuando volvimos a sufrir una víctima mortal”. No obstante, este verano, con los fuertes calores que favorecen aún más la visita a estos espacios y el fuerte caudal de los ríos, “ha sido una combinación que ha terminado trágicamente”. Añadió que la experiencia confirma que pueden pasar cosas como el doble ahogamiento, y cada año el consistorio intenta aumentar e implementar aún más las señales de información y de recomendación, “aunque no le podemos decir a la gente que no pueden entrar al agua”.

Señaló la dificultad del consistorio para asumir todas estas medidas y pidió a la Administración una estrategia para que en estos espacios de baño donde se concentran un gran número de personas se pueda regular el acceso a pie y limitar el aforo. “Sabemos que no podemos poner barreras, pero hay que trabajar para evitar más muertes, y para ello es necesaria una financiación que el ayuntamiento de Camarasa no puede asumir”, dijo. En Lleida hay cinco zonas de baño controladas y unos 300 kilómetros brutos de playas interiores en una docena de espacios naturales de ríos y lagos. Entre las acciones ya implantadas en Camarasa están la limitación del acceso motorizado y control de aforo en las zonas más sensibles, con el cobro de una tasa simbólica de 5 euros por coche para frenar la masificación y costear los servicios de mantenimiento y control; la instalación de paneles informativos y señales de advertencia, con recomendaciones de seguridad, e incluso se editó una guía para visitantes con la normativa ambiental, prohibiciones y recomendaciones para el baño y la convivencia con la biodiversidad. Además, durante el verano, el ayuntamiento ha contratado a nueve profesionales para reforzar la atención al visitante y la vigilancia de los espacios naturales y cubrir el máximo de franjas horarias posibles. Son cuatro agentes cívicos, tres informadores turísticos y dos personas en puntos fijos de información, con materiales explicativos sobre el patrimonio y el entorno.

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, hizo un llamamiento este mismo mes para disfrutar del baño con seguridad en las playas, piscinas y zonas de interior en el marco de la campaña Bany segur, estiu tranquil. Recordó que en 2024 fallecieron 4 personas en aguas de zonas interiores de Catalunya.