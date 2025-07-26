‘Gangadays’ llena la calle de ocasiones en Tàrrega

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Foment Tàrrega, la asociación de comercios y servicios de la capital de l’Urgell, organiza entre ayer y hoy una nueva edición de los Gangadays, dos jornadas en las que los establecimientos sacan delante de sus locales productos de la temporada de primavera y verano a precios muy rebajados. La primera jornada coincidió con la última actividad del nuevo ciclo SuperJuliol, que ha dinamizado las calles comerciales del centro de la ciudad todos los viernes del mes de julio. En esta ocasión, todos aquellos que mostraban un ticket de compra del día en el estand de Foment Tàrrega, situado en la plaza conocida como del Laberint, eran obsequiados con un granizado. Por la tarde hubo música con Dj Marrero. Los Gangadays son una buena oportunidad para adquirir productos de calidad con grandes descuentos.