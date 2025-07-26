Los ediles alertan a Paneque contra la burbuja del biogás

Una decena de alcaldes de municipios de Lleida afectados por proyectos de plantas de biogás alertaron ayer a la consellera Sílvia Paneque de una “burbuja” de plantas de biogás en zonas agroganaderas del llano tras la proliferación de proyectos locales y la aprobación del macroproyecto de la Sentiu de Sió que impulsa el grupo danés CIP. En una reunión privada mantenida en la delegación de la Generalitat en Lleida, Paneque ofreció a los alcaldes constituir un grupo con representación de la administración local y la autonómica para controlar el desarrollo del proyecto de CIP y otro para planificar el despliegue de las plantas, uno de los sistemas de tratamiento de residuos que la Generalitat considera estratégicos. Así lo explicó el alcalde de Bellcaire, Jaume Montfort, que rechazó las ofertas de la consellera porque “implicarían aceptar el proyecto de la Sentiu” y “no lo queremos”. Montfort reiteró la intención de al menos algunos ayuntamientos (también la plataforma) de presentar un recurso contencioso contra la planta de CIP. “Nos preocupan los grandes proyectos de empresas que solo buscan beneficios. Creemos en el biogás, pero de empresas pequeñas y medianas locales”, dijo. El vicepresidente del consell del Pla d'Urgell, Jordi Martínez, señaló que la reunión de ayer con la consellera fue “de resignación” y explicó que la Generalitat rechaza que el proyecto de CIP incumpla las distancias preceptivas.

En paralelo, la plataforma Pobles Vius criticó tras la aprobación del trámite urbanístico de la Sentiu que el proyecto “no es un servicio ni una actividad de interés público, puesto que se trata de un negocio gasístico de un grupo inversor”. La plataforma aseguró ayer en un comunicado que la comisión de Urbanismo que avaló el proyecto fue tensa y requirió una votación, que hacía años que no era necesaria. Recordó que el proyecto fue declarado estratégico por Roger Torrent como conseller de Empresa de ERC. El pasado 15 de julio, CIP rechazó los argumentos de los alcaldes contrarios a la planta.