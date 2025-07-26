Más de 200 viajeros estrenan los vuelos de verano desde Alguaire

Viajeros ayer a punto para embarcar en uno de los trayectos a Balears desde Alguaire. - MAGDALENA ALTISENT

Publicado por Segre REDACCIÓN Creado: Actualizado:

Air Nostrum estrenó ayer la campaña de verano de vuelos de Lleida a les Illes Balears con la que la compañía suma al trayecto de Alguaire a Palma de Mallorca (que se prlonga durante todo el año con operaciones los viernes, los lunes y los domingos) los de Eivissa y Maó, en Menoca. Según datos de Aeroports de Catalunya, un total de 210 pasajeros viajaron ayer en alguno de los seis vuelos, de ida y vuelta, entre Lleida y Balears.

En los viajes de ida, la ocupación fue en los tres superior al 50% (entre el 57 y el 67%), sobre un total de una setentena de plazas en cada aeronave. El más concurrido fue el vuelo desde Palma que aterrizó en Lleida a las ocho y media de la mañana, con 54 pasajeros y una ocupación del 75%. El vuelo con destino a Maó registró una ocupación del 60% (43 pasajeros) y el de Eivissa, del 67%, con 48 pasajeros. En cambio, las llegadas desde Eivissa y Maó fueron más flojas, con ocupaciones por debajo del 20%.

La operativa de verano se prolongará hasta finales de agosto y hay trayectos con precios por debajo de los 70 euros (mañana, a Maó, por ejemplo) e incluso por debajo de los 60.

Vacaciones

La mayoría de los pasajeros de los nuevos vuelos desde Alguaire a Balears ayer viajaron por vacaciones.

Anna Ribes y Laia Boix, residentes en Tarragona, se trasladaron hasta Lleida para aprovechar los vuelos a las islas, en este caso, con destino a Eivissa y, desde ahí, preveían ir a Formentera. Los usuarios valoraron la comodidad del aeropuerto leridano, la facilidad del aparcamiento, la agilidad de la facturación y la proximidad de su lugar de origen.

Un propietario de Vall Companys, en el negocio de los jets en Lleida

Uno de los propietarios del grupo Vall Companys, Òscar Vall Esquerda, ha construido un hangar en el aeropuerto de Alguaire y ha entrado, a título particular, en el negocio de los jets privados. Según avazó elNacional, el nuevo negocio lleva por nombre Vall Wings y ha comportado una inversión de 8,5 millones de euros.

La empresa ofrece desde vuelos para ejecutivos a la compraventa de aviones. Dispone de un Embraer Phenom 100EV, un moderno bimotor con autonomía para 2.200 kilómetros, y pronto operará con un Diamond DA62. También alquila aeronaves sin tripulación, para viajes de negocios o escapadas personales. Ofrece asesoramiento en la compraventa de aviones y dispone de aeronaves en stock.

Según el diario digital, Vall Wings acaba de presentar las cuentas de los dos años anteriores, 2023 y 2024, aunque todavía no había iniciado las operaciones comerciales, y participa en tres compañías aéreas europeas: la alemana AeroOps GmbH & Co Charly India KG, Dropsounds, de Lisboa y JetUp LDA, también portuguesa.