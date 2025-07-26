Memoria del frente del Segre en Alcoletge

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Récord de participación en Alcoletge en el curso de verano Memòria Històrica: Espais de Guerra al Front del Segre y la XI edición del concurso literario Epistolae, vinculados a la memoria histórica de la Guerra Civil. El curso, celebrado los días 11 y 12 de julio en la sala de actos de Alcoletge, abordó temas como equipamientos sanitarios y vestigios bélicos, combinando conferencias, debates y proyecciones. En cuanto al concurso, recibió 77 obras, ampliando su alcance territorial más allá de las comarcas leridanas.

Los premios se otorgaron en categorías absoluta y juvenil, reconociendo a autores de diferentes localidades.

Los premios de la categoría absoluta se concedieron ex aequo a Per tu. Per mi, de Marta Contreras y Obturador de Realitat, de Guifré Miquel.