El mapa interactivo que revela zonas propensas a inundaciones en territorio español

Las inundaciones son uno de los desastres naturales más devastadores en España, especialmente en las últimas décadas. Muchos ciudadanos se preguntan si su lugar de residencia se encuentra en una zona de riesgo. Afortunadamente, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha desarrollado una herramienta online que permite a cualquier usuario consultar rápidamente si su casa está ubicada en un área propensa a inundaciones, ya sea por desbordamiento de ríos o por fenómenos marinos.

El Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) es un mapa interactivo que muestra una predicción de las zonas con mayor riesgo de inundación en todo el territorio español. Esta herramienta ha cobrado especial relevancia después de los graves daños causados por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) en diferentes puntos del país.

Cómo consultar si vives en una zona inundable

Para acceder al mapa, los usuarios deben visitar la web del Ministerio de Transición Ecológica y buscar el apartado del SNCZI-IPE (Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables – Inventario de Presas y Embalses). Una vez dentro, se cargará el sistema con el mapa interactivo.

Para obtener la información deseada, se debe pulsar sobre la pestaña "Árbol de servicios" ubicada en el menú superior. A continuación, se desplegará una ventana con diversas opciones:

Cartografía de zonas inundables (ZI) de origen fluvial : Hay que seleccionar "Extensión de zonas inundables" y luego elegir entre "Con probabilidad media u ocasional" o "Con probabilidad baja o excepcional".

: Hay que seleccionar "Extensión de zonas inundables" y luego elegir entre "Con probabilidad media u ocasional" o "Con probabilidad baja o excepcional". Cartografía de zonas inundables (ZI) de origen marino: También se puede optar por "Con probabilidad media u ocasional" o "Con probabilidad baja o excepcional".

Se recomienda escoger la opción que muestra las zonas con una probabilidad media u ocasional, tanto para inundaciones fluviales como marinas, ya que tiene en cuenta los datos de los últimos 100 años. La otra pestaña considera un período de 500 años, lo que puede ser menos preciso para evaluar el riesgo actual.

Las indicaciones en el mapa

Interpretación del mapa de zonas inundables

Una vez cargado el mapa, los usuarios pueden moverse libremente por el territorio español y consultar la zona en la que residen. Las áreas marcadas en amarillo son las que presentan mayor riesgo de inundación.

Además, el SNCZI ofrece la posibilidad de consultar la "Peligrosidad por inundación fluvial" en los últimos 10, 100 o 500 años. Esta opción se encuentra dentro del "Árbol de servicios", en la sección "Cartografía de zonas inundables (ZI) de origen fluvial" y luego en "Mapas de peligrosidad".

Otra funcionalidad interesante es la visualización del caudal máximo durante los últimos 2, 5, 10, 25, 100 y 500 años, lo que permite hacerse una idea de la magnitud de las inundaciones en diferentes períodos.

La importancia de estar informado sobre el riesgo de inundaciones

Conocer si se vive en una zona propensa a inundaciones es fundamental para estar preparado ante posibles emergencias. Esta información permite a los ciudadanos tomar medidas preventivas, como contratar seguros adecuados, realizar obras de protección en sus viviendas o estar atentos a las alertas meteorológicas.

Además, las autoridades locales y regionales pueden utilizar estos datos para mejorar la planificación urbanística, evitando la construcción en áreas de alto riesgo y desarrollando planes de contingencia más efectivos.

Otros recursos y recomendaciones

Además del SNCZI, existen otras fuentes de información sobre el riesgo de inundaciones en España, como los informes y estudios elaborados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) o los planes de gestión del riesgo de inundación de las diferentes cuencas hidrográficas.

Es importante destacar que, aunque vivir en una zona inundable no significa necesariamente que se vaya a sufrir una inundación, sí implica un mayor riesgo. Por ello, se recomienda estar siempre atento a las alertas y seguir las indicaciones de las autoridades en caso de emergencia.