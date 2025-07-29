La Noguera despliega los contenedores inteligentes en Bellmunt y Bellcaire

Bellmunt y Bellcaire d'Urgell son dos de los municipios de la Noguera que ya disponen de los nuevos contenedores inteligentes para tirar los residuos. En Bellmunt están instalados desde el pasado día 15 y en Bellcaire, el control de acceso a los contenedores entró en servicio ayer. Con el nuevo modelo los depósitos de la fracción resto, orgánica, envases, papel y cartón están cerrados y solo se pueden abrir con la tarjeta identificativa o la aplicación móvil vinculada a cada vivienda. Previamente, se han entregado dos tarjetas y un acceso a la aplicación por vivienda. Este sistema de control ya funciona desde 2021 en Les Avellanes i Santa Linya, donde se llevó a cabo una prueba piloto de implantación, y desde 2022 en Penelles. En estos dos casos se ha mejorado el porcentaje de reciclaje, un 81 y un 70% respectivamente, mientras que en el resto de la comarca este porcentaje se sitúa en el 45% desde hace años. El despliegue de estos depósitos inteligentes se hará de manera progresiva hasta fin de año, según explicaron fuentes del consell de la Noguera, y esta semana se están entregando las tarjetas en Térmens y Vallfogona de Balaguer. La Noguera adjudicó por 1,4 millones el despliegue de este nuevo sistema de control.