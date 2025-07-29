Luz verde a la creación de la empresa mixta de Rodalies de Cataluña

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Luz verde a la constitución de la empresa mixta de Rodalies de Catalunya SME. S. A. Se trata de la operadora para gestionar el servicio de Cercanías y regionales y de la que el Govern ha aprobado este martes los estatutos, en un acto que el Consejo de Ministros también hará en el último encuentro antes de las vacaciones de verano. La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha afirmado que la nueva sociedad se gestionará con “criterios propios” y “desde el conocimiento de la necesidad”. El consejo de dirección contará con mayoría de representación del ejecutivo catalán y el capital fundacional será de dos millones de euros.