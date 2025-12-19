La academia de suboficiales de Talarn acoge desde septiembre 755 alumnos que aspiran al grado de sargento, la promoción más numerosa en los últimos 39 años y muy por encima de la media de las últimas cuatro décadas. Llega en el año en que el Estado ha aumentado el gasto en Defensa y proyecta aumentar los efectivos de las Fuerzas Armadas.

La academia general básica de suboficiales (AGBS) de Talarn acoge desde septiembre a 755 alumnos que optan al rango de sargento. Es la promoción más numerosa en los últimos 39 años en este centro de formación del Ejército de Tierra, y se sitúa muy por encima del medio millar que ha supuesto la media de las últimas cuatro décadas. Llega en un momento en que el Estado ha incrementado el gasto público en Defensa del 1,2% al 2% del producto interior bruto (PIB) y proyecta aumentar el número de efectivos en el conjunto de las Fuerzas Armadas.

Récord de alumnos en la academia de suboficiales de Talarn el año que crece el gasto militar

El aumento de alumnos respecto a años anteriores va acompañado de un mayor número de docentes este curso, según explicaron fuentes del centro. También se deja sentir fuera del recinto de la academia, con una mayor presencia de militares en comercios y locales de restauración del Pallars Jussà.

Tanto el alcalde de Talarn, Àlex Garcia, como la alcaldesa de Tremp, Sílvia Romero, valoraron que el centro de formación militar genera a su alrededor una actividad beneficiosa para la comarca. Hay que remontarse hasta 1986 para encontrar una promoción más numerosa que la de este año. Entonces hubo 912, y en los cursos inmediatamente anteriores superaron con holgura el millar. Desde entonces y hasta 2024, su número cayó y osciló entre 294 y 698.

Desde la AGBS desconocen si la cifra de alumnos de este curso se mantendrá en los próximos, y el ministerio de Defensa no se ha pronunciado sobre esta cuestión. Sin embargo, la voluntad del Ejecutivo español de tener más personal en las Fuerzas Armadas queda patente en un decreto aprobado el pasado mes de marzo para establecer las plantillas de oficiales y suboficiales hasta el año 2029.

“Las previsiones presupuestarias que apuntan hacia un 2 % del PIB dedicado a la Defensa recomiendan planificar, a medio y largo plazo, un escenario de recursos humanos superior al actual”, afirma el decreto en su preámbulo.

El texto apunta que el Estado Mayor de la Defensa “ha manifestado en reiteradas ocasiones la necesidad de incrementar el número global de efectivos” por la necesidad de afrontar “nuevas amenazas y ámbitos de actuación” como la ciberdefensa y “nuevos dominios del Ejército del Aire y del Espacio”, así como la “creciente demanda de personal de las estructuras de mando y control”.

El decreto plantea crear al menos 585 nuevas plazas de mandos militares en el conjunto de las Fuerzas Armadas a lo largo del próximo cuatrienio.

Alcanzar un 2% del PIB en gasto militar supone 31.862 millones de euros e incrementar en más del 40% el presupuesto de Defensa. El Gobierno español pretende apaciguar así las exigencias de la OTAN, que exigía a los aliados un gasto de al menos un 5% de su PIB. Pese al fuerte incremento presupuestario, España sigue siendo uno de los países de la Alianza Atlántica que destina un menor porcentaje de su producto interior bruto a este fin.