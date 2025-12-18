Multas por usurpar parkings

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Les Borges Blanques ha comenzado al multar por el mal uso de las tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida, ya que se han llegado a detectar documentos manipulados e incluso falsos y de personas fallecidas, explicó el alcalde, Josep Ramon Farran. Las sanciones pueden oscilar entre los 300 y los 6.000 euros aunque en la capital de Les Garrigues el máximo fijado es de 1.500 euros. “En los últimos meses hemos constatado usos inadecuados o directamente fraudulentos de estas tarjetas”, por lo que el ayuntamiento recuerda que la utilización es personal e intransferible, lo que quiere decir que solo se puede usar cuando el vehículo transporta a la persona titular con discapacidad reconocida, sea esta la conductora del vehículo o la acompañante. Además, se ha de exhibir el original del documento y no son válidas las fotocopias ni imitaciones y la tarjeta siempre ha de ser visible en la parte frontal del vehículo y desde el exterior.

Según las comprobaciones del consistorio, las infracciones más habituales detectadas por los servicios municipales y la Policía Local de la ciudad son el uso de fotocopias de las tarjetas en lugar del original, de tarjetas caducadas, la utilización de documentos de personas difuntas, manipuladas, e incluso manipuladas y pertenecientes a vecinos ya fallecidos. Además, la Policía Local de la capital ha constatado el uso de las tarjetas en ausencia de su titular, bien por parte de sus familiares e incluso de terceras personas.

Insolidaridad

“Se trata de una cuestión de civismo y solidaridad”. En Les Borges, como en muchos municipios, el estacionamiento es escaso, especialmente en determinadas zonas de la capital y franjas horarias específicas. El uso fraudulento de las tarjetas de movilidad reducida no solo perjudica a las personas con discapacidad que realmente necesitan estas plazas, sino que “demuestra una gran insolidaridad con el resto de los conductores” que respetan las normas y busquen plazas para aparcar de manera correcta, indicó Farran.

El alcalde recordó que el uso fraudulento de la tarjeta de estacionamiento de minusválidos está tipificado como infracción en el código de accesibilidad de Catalunya y comporta importantes multas económicas y la retirada de la tarjeta durante 24 meses. “Hemos empezado al sancionar, ya que hemos constatado algunos comportamientos totalmente incívicos con muy pocos reparos a la hora de saltarse la normativa. Esto nos ha llevado a actuar con contundencia”, añadió el edil.

Para renovar la tarjeta o solicitarla por primera vez se puede contactar con el ayuntamiento o la Policía Local.