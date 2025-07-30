El cocinero Oriol Solé ha abierto el restaurante Gruel en Miralcamp con una propuesta clara: recuperar la cocina tradicional y las recetas “de siempre”. “Mi oficio es dar de comer, que la gente disfrute con mis platos”, afirmó con convicción. Formado en la Escuela de Hostelería de Lleida y con experiencia en restaurantes, apuesta por una cocina de raíz, alejada de las modas.

En su carta se pueden encontrar platos como el frincandó, estofados de oreja de cerdo, popets estofats o su favorito, la cassola de tros. Ofrece carnes de caza como el jabalí o ciervo, poco comunes en la zona y que habitualmente solo se encuentran en pueblos del Prepirineo o Pirineo.

El restaurante, que lleva tres semanas abierto, combina menús diarios, esmorzars de forquilla y una carta de fin de semana con platos más elaborados, y con productos de proximidad. “Abrir en Miralcamp ha sido una apuesta personal y un compromiso con el territorio. Cada día hay menos servicios en los pueblos pequeños y la oferta de cocina tradicional es escasa”, dijo. Consciente de las dificultades del sector confía en su aventura y apuesta.

“La cocina es estrés, correr, vivir el día a día, y sin esfuerzo no hay recompensa”. El Gruel quiere ser un espacio donde reencontrarse con los sabores olvidados y el placer de una buena comida hecha con pasión y memoria.