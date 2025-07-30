Nuevo cartapacio en Tàrrega tras la salida de la CUP

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El actual gobierno municipal de Tàrrega, formado por ERC y PSC, dio a conocer ayer el nuevo cartapacio tras la salida de la CUP la semana pasada. La propuesta se informará en el pleno de mañana. La alcaldesa, Alba Pijuan, garantizó “una gestión eficaz, ágil y transparente”, y afirmó que “el gobierno local sigue adelante con los proyectos que Tàrrega necesita y que ya hemos puesto en marcha”.

Los seis ediles se han distribuido en seis grandes áreas de gestión. Las concejalías de la CUP se distribuirán de la siguiente forma: José Luis Marín, al frente de Urbanismo, asumirá también Transición Energética; Laura Tejero, concejala de Deportes y Salud, dirigirá Cultura; Jordi Badias, edil de Finanzas y Transparencia, tendrá Servicios Municpales y Medio Ambiente; Alba Castellana, concejala de Educación, Acción Social, Ciudadanía y Feminismos, asumirá Vivienda, y la alcaldesa, Participación Ciudadana y Pueblos y Ruralidad además de Comunicación y Recursos Humanos, Patrimonio y Memoria Histórica y FiraTàrrega. Núria Robert mantendrá Promoción Económica, Trabajo, Gobernación, Seguridad y Turismo.