El turismo encara agosto con “buenas” sensaciones y optimismo en el rafting

El director del Patronato de Turismo, Juli Alegre, asegura que el sector confía en mantener el “zenit” del verano durante el puente del 15 de agosto pero al mismo tiempo “esponjar” visitantes el resto del mes para volver a crecer durante el mes de septiembre. Alegre recordó en una entrevista a ACN que el año pasado en agosto se bajó un punto en ocupación, pero que en ningún caso se tradujo en una mala temporada porque “reduciendo un poco o manteniendo” se consigue desestacionalizar.

Las previsiones del Patronato para este verano apuntaban a la llegada de 580.000 turistas, un 18% de los cuales internacionales, y un millón y medio de pernoctaciones, una cifra similar a la del pasado año. Por el momento no hay datos sobre cómo ha ido este mes de julio, pero Alegre afirmó que las sensaciones son “buenas” y recordó que la previsión es que un 80% de visitantes sean de origen estatal.

En cuanto a las empresas de deportes de aventura del Pallars Sobirà, afrontan el mes con “mucho optimismo” y reservas de agua garantizadas para mantener la actividad.

El objetivo de este año es repetir las más de 800.000 actividades contratadas de turismo activo. Durante el 2024 se hicieron 831.034 servicios.