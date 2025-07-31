Instalada la fibra en el sur de la comarca

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La diputación de Lleida ha finalizado, tras invertir 1,62 millones de euros y abrir 10 km de canalizaciones, el despliegue de la fibra óptica en el área sur de Les Garrigues, concretamente en Cervià, L’Albi y Vinaixa. Los trabajos, concentrados en la carretera que une las dos primeras localidades (LP-7032) y el camino que conduce a la tercera, han permitido la instalación de cable para mejorar la conexión a internet en la zona. “Hacer llegar la fibra óptica a los municipios no es simplemente una cuestión de tecnología, es darles oportunidades para que estén conectados”, dijo el vicepresidente de la Diputación, Agustí Jiménez.